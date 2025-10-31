ZEROBASEONE、ワールドツアー日本公演を成功裏に終了！感動のさいたまスーパーアリーナ2DAYS | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、ワールドツアーの日本公演を成功裏に終えた。

ZEROBASEONEは10月29日・30日、さいたまスーパーアリーナでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE＆NOW]」（以下「HERE＆NOW」）を開催し、2日間で約5万4000人の観客を動員。圧倒的な人気を改めて証明した。

「HERE＆NOW」は、ZEROBASEONEとZEROSE（ファンダム名）が共に築いてきた“アイコニックな瞬間”を4つのパートに凝縮したワールドツアーだ。日本のファンの熱い声援に応え、視界制限席まで追加販売されるほどの盛況ぶりで、“グローバルトップティア”としての存在感を見せつけた。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

公演では『CRUSH』『GOOD SO BAD』『BLUE』『ICONIK』など、デビューから現在までの代表曲を網羅したセットリストを披露した。日本公演ということもあり、各楽曲を日本語バージョンで歌唱し、観客の大歓声を浴びた。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

さらに、日本オリジナル曲『HANA』『ゆらゆら』『NOW OR NEVER』『Firework』なども披露し、会場を盛り上げた。ツアーでしか見ることのできないユニットステージや、新たなアレンジを加えたスペシャルバージョンの演出も行われ、観客を魅了した。

なお、ZEROBASEONEは10月29日に日本スペシャルEP『ICONIK』をリリースした。タイトル曲『ICONIK (Japanese ver.)』は、オリコン「デイリーアルバムランキング」で2位を獲得し、iTunes「K-POPトップソング」では1位に輝いた。さらに、LINE MUSIC「リアルタイムソングトップ100」でも10位にランクインするなど、日本での高い人気を再び証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

