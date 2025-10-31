「体の半分以上が脚」元Jリーガーとも交際の韓国長身アイドル、ミニパンツから伸びる脚線美が異次元【PHOTO】 | RBB TODAY

T-ARA・ヒョミンの近況に驚きの声が相次いでいる。

ヒョミンは10月30日午後、自身のインスタグラムに「西村（ソチョン）で」という短いコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、ベージュのロングトレンチにブラックのミニパンツを合わせ、洗練された秋のムードを演出したヒョミンが収められていた。足元の差し色が、シックなスタイルにほどよい華やかさを添えている。

コーディネートはもちろんのこと、すらりと伸びた脚線美も印象的。170cm近い長身のヒョミンだけに、そのスタイルの良さが際立っていた。

この投稿を見たネットユーザーからは「トレンチコートの着こなしが完璧」「雰囲気がまるで女神」「脚が異次元に長い」「体の半分以上が脚」といった反応が寄せられた。

なお、ヒョミンは2022年1月に3歳年下の元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚したが、わずか2カ月後の同年3月に破局。その後、今年2月に10歳年上の一般男性と結婚することを認め、同年4月に式を挙げた。

お相手は韓国の名門ソウル大学学部産業工学科を卒業し、現在はグローバルプライベート・エクイティファンド（PEF）「ベインキャピタル」の韓国オフィスで専務職を務める“ハイスペック男性”として注目を集めている。

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名パク・ソンヨン。釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開し、音楽のみならずバラエティでも活躍中。プライベートでは2022年1月、過去にガンバ大阪でもプレーした元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚するも、わずか2カ月後に破局。2025年4月に一般男性と結婚式を挙げた。

