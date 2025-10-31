『愛の不時着』から5年…“北朝鮮のクール美女”演じたソ・ジヘ、40代の熟れた美貌が話題に【PHOTO】 | RBB TODAY

『愛の不時着』などで知られる女優ソ・ジヘの、成熟した色気に注目だ。

ソ・ジヘは最近、自身のインスタグラムを更新し、「憎たらしい愛 ポスター♡」というコメントとともに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、淡いピンクの背景の前でシックな衣装に身を包み、撮影に臨むソ・ジヘの姿が収められている。柔らかな笑みと知的な眼差しが印象的で、椅子に腰かけポーズを取るその姿からは、長年のキャリアで培った余裕と成熟がにじむ。

今回の投稿は、新作ドラマ『憎たらしい愛』（原題）のポスター撮影の様子とみられる。同作は、愛と憎しみの狭間で揺れる大人たちの感情を描いたメロドラマだ。

なお、ソ・ジヘは2019年から2020年にかけて放送された大ヒットドラマ『愛の不時着』で、ユン・セリ（演：ソン・イェジン）の恋敵である北朝鮮美女ソ・ダンを演じたことで広く知られるようになった。その後も『キス・シックス・センス』『アダマス 失われた真実』などに出演し、演技派女優としての地位を確立している。

（写真＝ソ・ジヘInstagram）

昨年40代に突入したソ・ジヘは、その美貌にいっそう磨きがかかり、気品と落ち着きを兼ね備えた魅力で注目を集めている。

◇ソ・ジヘ プロフィール

1984年8月24日生まれ。ソウル出身。高校3年生だった2002年に芸能界入りし、着実にキャリを積んだ。2016年のドラマ『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』ではアナウンサー役を務めて好評を博す。2019年の大ヒットドラマ『愛の不時着』でサブヒロインのソ・ダン役を熱演。演技力と美貌を兼ね備えた女優として一躍注目を浴びた。“結ばれない女性”を演じることが多かったが、2020年の主演ドラマ『夕食一緒にしましょうか？』で初めて相手役と結ばれる。

■【写真】ソン・イェジン♡ヒョンビン「お忍び日本デート」

■【写真】ソン・イェジン、夫ヒョンビンとの息子を初公開

■【写真】こりゃヒョンビンも惚れる…ソン・イェジンの大胆ドレス