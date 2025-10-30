ドラマ共演で交際するも破局、その後は二股騒動と因縁深い2人　『応答せよ1988』10周年番組に参加も“共演なし” | RBB TODAY

俳優リュ・ジュンヨルがドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』の10周年記念コンテンツに出演したが、元恋人のヘリとは共演しなかった。

10月30日、韓国tvNは本紙『スポーツソウル』に対し、「リュ・ジュンヨル氏はスケジュールの都合で『応答せよ1988』のMT（メンバー旅行）全日程には参加できなかったが、10周年を記念する特別コンテンツであるだけに、スケジュールを調整して一部撮影に参加した」と明らかにした。

『応答せよ1988』の制作会社Egg Is Comingは、作品の放送10周年を記念するコンテンツを準備中だ。最近、主要キャストとシン・ウォノ監督らが合同MTを行い、ヒロインのGirl's Day・ヘリもこの席に参加したという。

2015年11月に放送が始まった『応答せよ1988』は、ソウル・双門洞（サンムンドン）のある路地を舞台に、5家族の賑やかな日常を描いたホームコメディだ。ニールセンコリアの全国有料放送世帯基準で最高視聴率18.8％を記録し、国民的な人気と話題を集めた。

一方、ヘリとリュ・ジュンヨルは『応答せよ1988』を通じて縁を結び、2017年8月に交際を認め、長らく交際を続けたが、2023年11月に破局を公式発表した。

その数カ月の2024年3月、リュ・ジュンヨルは女優ハン・ソヒとの熱愛を認めたが、ヘリと交際時期が被っていたのではないかとの疑惑が浮上して騒動となり、2週間でスピード破局している。

また、ヘリも今年7月にダンサーのウテと熱愛説が浮上。所属事務所は「ヘリさんの熱愛報道に関しては、俳優の私生活に関わることなので確認できない」と否定も肯定もしなかった。

そんな因縁の深いリュ・ジュンヨルとヘリが今回の10周年コンテンツで再会するか注目されたが、2人の共演はなかったと伝えられている。

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2015年に映画『ソーシャルフォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』『ザ・キング』『金の亡者たち』と、数々の話題作に出演。2017年には『応答せよ1988』で共演したGirl's Day・ヘリと交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に破局を報告。2024年3月に女優ハン・ソヒとの熱愛を認めたが、ヘリと二股をかけたなどの疑惑が提起されて騒動となり、2週間で破局することになった。

