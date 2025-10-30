「脚が馬みたい」日本人メンバーBilllie・ツキ、筋肉つきすぎて事務所から“運動禁止令”受ける!? | RBB TODAY

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、「筋肉がつきすぎて運動禁止令を受けた」と明かした。

10月29日に韓国で放送されたバラエティ番組『ラジオスター』には、チョン・グァンヨン、パク・ソヒョン、イ・ジェユル、ツキがゲストとして出演。「4人の討論を進行せよ」特集として放送された。

この日ツキは、“新・運動アイドル”というキャッチフレーズについて「運動が本当に大好き。BIG3（スクワット・ベンチプレス・デッドリフトの合計）が165kgです。重いものを持ち上げる筋トレが楽しくなって、デッドリフトは最大75kgまで上げました。でも事務所から筋トレは禁止されました」と語った。

（画像＝MBC）ツキ

続けて「雑誌撮影のとき、照明のせいで私の脚がまるで馬みたいに見えた」と説明し、笑いを誘った。さらに「最近はランニングが流行っているので、趣味で走っています」と、“運動アイドル”らしい近況を伝えた。

なお、ツキが所属するBilllieは11月10日にデビュー4周年を迎える。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

