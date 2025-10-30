「韓国のヤフー」とも言える最大手ポータルサイト「NAVER」の人工知能（AI）による検索回答機能が、独島（竹島の韓国呼称）を日本領土と表記していたようだ。「韓国広報専門家」を自称する大学教授が指摘している。

誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は10月30日、自身のインスタグラムで「韓国最大のポータルサイトNAVERで検索欄に“日本領土”または“日本 領土”と入力すると、AIの回答で独島を日本の領土とみなしており、論争が起きています」と綴り、スクリーンショット画像を投稿した。

公開された画像では、実際にNAVERで「日本領土」「日本 領土」などと検索した際、NAVERの検索回答機能「AIブリーフィング」が「日本の領土は独島（竹島）、北方領土、尖閣諸島などで構成されている」との回答結果が表示されていた。

また、「日本の主要な領土構成」というまとめにおいて、独島の説明が「日本は独島を自国の領土と主張しており、韓国と領有権をめぐって紛争中」ともなされていた。

「いずれにせよ、ChatGPTなど海外で開発されたAIでは、ほとんどが独島を紛争地域として表現しており、これまで継続的に抗議をしてきました」というソ教授は、「国内を代表するポータルサイトであるNAVERが、国家的に重要な事案についてこのような結果を確認せずに放置していたというのは、あってはならないことです。NAVERは一日も早く是正し、特に海外のネットユーザーたちが独島について誤解しないようにしなければなりません」と怒りを示した。

（画像提供＝ソ・ギョンドク教授）NAVERの「AIブリーフィング」

さらには、「韓国国内外のAIが独島について正しい回答を出すためには、独島に関する多言語での正確な資料を全世界に継続的に広めていかなければなりません」とし、「本当の意味でのAI時代を迎え、私たちも独島に関するグローバルな対応策を改めて再点検すべき時が来た」と強調していた。

ソ・ギョンドク教授は1974年5月25日生まれの51歳。誠信女子大学で教授を務める傍ら、「韓国広報専門家」を自称して女優ソン・ヘギョや歌手ソン・ガイン、俳優キム・ナムギル、女優パク・ソルミ、MONSTA Xのショヌ、歌手カンナム、女優キム・ギュリなど著名人と協力し、独島（竹島の韓国呼称）や韓国文化などに関する自主的な広報活動に邁進している。

