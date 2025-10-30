SEVENTEEN・ホシ、“兵役中”の近況公開！軍服姿の凛々しいビジュアルに反響「かっこいい」【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのホシが、兵役中の近況を伝えた。

ホシは10月29日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真は、新兵訓練所での基礎軍事訓練の修了式で撮影されたもの。軍服を着たホシは、凛々しい表情で立つ姿から、愛犬とリラックスした時間を過ごす様子まで、兵役中の近況をファンに伝え、注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「元気そうでよかった」「早く会いたい」「かっこいい」「大好き」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ホシInstagram）

なお、ホシは今後、陸軍で服務を続ける予定だ。また、SEVENTEENは11月より、愛知・大阪・東京・福岡を巡る日本ドームツアーを控えている。

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。

