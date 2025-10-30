NCTドヨン＆ジョンウが12月8日に入隊へ　テヨン、ジェヒョンに続いてグループ3番目 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのドヨンとジョンウが12月に入隊する。

所属事務所SMエンターテインメントは10月30日、「NCTのドヨンとジョンウが来る12月から兵役義務を履行する」と発表。「ドヨンは12月8日に陸軍の現役兵として入隊し、ジョンウは陸軍軍楽隊に合格しており、同じく12月8日に入隊する予定」だと説明した。

これでドヨンとジョンウは、NCTメンバーの中で3番目に兵役義務を果たすメンバーとなる。テヨンは昨年4月に入隊して現在は海軍軍楽隊として、ジェヒョンも同年11月に入隊して陸軍軍楽隊で服務中だ。

（写真提供＝OSEN）ドヨン

（写真提供＝OSEN）ジョンウ

所属事務所のコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。SMエンターテインメントです。

NCTのメンバー、ドヨンとジョンウが来る12月から兵役義務を履行します。

ドヨンは12月8日に陸軍の現役兵として入隊し、ジョンウは陸軍軍楽隊に合格しており、同じく12月8日に入隊する予定です。

入所当日には別途のイベントは行いません。多くの兵士やご家族が共にする場であるため、安全のためにもファンの皆さまの現地訪問はお控えください。

ドヨンとジョンウが兵役義務を誠実に果たし、より健康な姿で戻ってこられるよう、変わらぬ愛と応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。レッスンを受けながら歌手になりたいと思い、オーディションを受けた。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主。

