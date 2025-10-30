東方神起・ユンホ、モノクロの世界で強烈な存在感放つ！新AL最後のティザーイメージ公開 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホが1stソロフルアルバム『I-KNOW』で飾り気のない人生哲学を歌う。

ユンホの新アルバムに収録された『Leader』は、イントロのビートボックスとグルービーなギター、ピアノサウンドが特徴のファンキーな魅力のポップダンスソングだ。

複雑で混乱した世界で君がリーダーになって自分を導いてほしいという歌詞を通じて、ユーモラスでありながらも率直な感情を伝える。

また別の新曲『Let You Go』は、物静かでグルービーなアフロビーツのリズムのうえで展開されたポップソングで、ただ心の向くままに自由に進もうというメッセージが柔らかいメロディーと調和し、安らかでありながらも深い余韻を残し、収録曲『Leader』と歌詞の面でペアを成す。

（写真＝SMエンターテインメント）ユンホ

これと同時に、本日（10月30日）0時、東方神起の公式SNSにはミニマルでありながらも強烈なコンセプトの最後のティザーイメージが公開された。

光と照明でユンホだけに集中した演出を通じて真の“自分”として現れる瞬間を象徴的に盛り込み、今回アルバムに向けた好奇心を刺激している。

なお、ユンホの1stソロフルアルバム『I-KNOW』は来る11月5日18時にリリース予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

