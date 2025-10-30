度肝を抜くプロポーションに目が離せない！韓国人気チアの“ダイナマイト級”私服SHOTにファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが圧巻のプロポーションでファンを驚かせた。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

爆弾の絵文字とともに「私はいいかげんな子」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ベッドで寝そべりながら至近距離で自撮りをするキム・ヒョニョンが写っている。目鼻立ちの整った童顔ビジュアルはさることながら、首元が大きく開いたトップスからは思わず二度見してしまうような美スタイルがあらわになり、見る者の目を引く。

別の写真では、体にぴったりとフィットした純白のミニワンピース姿でアイスコーヒーをたしなむ様子も披露。タイト目な服からくっきりとあらわになったプロポーションで、多くのファンを魅了させていた。

投稿を目にしたファンからは、「ゴージャス！」「美しすぎる…」「実写版バービー人形」「最高です」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

■【写真】キム・ヒョニョン、はち切れそうな衣装SHOT

■【写真】キム・ヒョニョン、ダイナマイト級の曲線美

■【写真】キム・ヒョニョン、ぴったぴたの制服SHOT