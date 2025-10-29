G-DRAGON、APEC首脳会議の歓迎晩餐会でステージに立つ　K-POPアーティストの中で唯一 | RBB TODAY

アジア太平洋経済協力（APEC）広報大使である歌手G-DRAGONが、10月31日に慶州（キョンジュ）で開かれるAPEC首脳会議歓迎晩餐会のステージに立つ。

G-DRAGONは10月31日午後、慶州ラハンホテルの大宴会場で行われる歓迎晩餐会で公演を披露する。

今回の晩餐会には、APECの21カ国首脳と高位関係者が出席する。K-POPアーティストの中で唯一招待されたG-DRAGONは、革新的で創造的なステージを披露する予定だ。

7月にAPEC首脳会議広報大使に任命されたG-DRAGONは、ファッション、芸術、科学技術など多様な分野を行き来しながら世界的な影響力を築いてきた「文化アイコン」と評価されている。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

李在明（イ・ジェミョン）大統領と共に出演したAPEC広報映像は、「国際行事広報の新たな地平を開いた」という好評とともに再生回数1700万回を突破し、大きな話題を集めた。G-DRAGONは忙しいワールドツアーの中でも韓国とアメリカを行き来しながら、無報酬で参加したことがわかった。

APEC首脳会議準備企画団は「世界的な影響力を持つG-DRAGONは、APECが志向する連結と持続可能性の価値を国内外に伝えることができる最適の人物」とし、「歓迎晩餐会の公演でも優れたパフォーマンスを見せてくれるものと期待している」と明らかにした。

なおG-DRAGONは、10月20日と21日に大阪公演を終えたことに続き、11月には台北とハノイ、12月にはソウルでワールドツアー「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」を続ける予定だ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

