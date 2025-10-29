カムバック控えるITZY、約1年半ぶりとなるワールドツアー開催を発表！2026年2月ソウルで開幕 | RBB TODAY

ITZYが、来年から新たなワールドツアーをスタートさせ、グローバル人気をさらに拡大する。

ITZYは11月10日、新ミニアルバム『TUNNEL VISION』と同名のタイトル曲をリリースし、カムバックする。

カムバックに先立ち、10月29日に公式SNSを通じて3度目のワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR in SEOUL」のポスターを公開し、世界中の「MIDZY」（ファンダム名）をときめかせた。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

公開された情報によると、ITZYは2026年2月13日から15日までの3日間、ソウル・松坡（ソンパ）区の蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーの幕開けとなるソウル公演を開催する。2024年8月に世界28地域・全32公演に及ぶワールドツアー「ITZY 2ND WORLD TOUR 」を成功させたITZYが、約1年6か月ぶりに新たなツアーで世界中のファンと再会することになる。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

最近、ITZYは多彩なティザーコンテンツを公開し、カムバックへの期待感を高めている。29日0時には新アルバム『TUNNEL VISION』のリリックスポイラー映像を公開。新作に収録される全トラックの歌詞をテンポよくミックスした映像で、ファンの注目を集めた。「Feeling myself」「咲き始めた夢がバラ色の光で私を照らす」「I got tunnel vision」「噛み合ったタイミング」など印象的なフレーズがタイポグラフィで表現され、トラックサンプラーで公開されたサウンドとの調和にも関心が集まっている。

ITZYは、今年6月にリリースしたアルバム『Girls Will Be Girls』以来、約5カ月ぶりにカムバックする。新アルバム『TUNNEL VISION』には、タイトル曲をはじめ『Focus』『DYT』『Flicker』『Nocturne』『8-BIT HEART』など計6曲が収録される。

なお、ITZYの新ミニアルバム『TUNNEL VISION』は、11月10日午後6時に各種音楽配信サイトで公開され、リリース当日の午後5時にはカウントダウンライブも実施される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋に

■【写真】リア、清楚な水着でビーチを満喫！

■【写真】もはや実写版ナミ！ユナの非現実的スタイル