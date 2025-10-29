イ・ビョンホン夫婦、可愛すぎる息子の顔を公開！くっきりとした目鼻立ちに視線釘付け | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが息子のジュヌ君の幼い頃の映像を公開した。

去る10月28日、イ・ミンジョンのYouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」には、「意思疎通の神、イ・ミンジョンの人生初のQ＆Aいろんなこと全部に答える」というタイトルの動画が公開された。

この動画は、生配信中に行われたファンとの交流の内容を編集したものだ。

あるファンが、「ジュヌ君の幼い頃の映像を追加で公開する予定はあるか」と尋ねると、イ・ミンジョンは「予定はある。すごく笑えるものが多い」と話した。そうして制作スタッフはジュヌ君の2歳（26カ月）だった頃の映像を電撃公開した。

（写真＝YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」）ジュヌ君

動画のなかのジュヌ君は入浴を終えた後、母イ・ミンジョンとベッドに横になって明るく笑っている。「イ・ジュヌ26カ月」「素敵なシャワーだったみたい」「お母さんに似ているでしょうか、お父さんに似ているでしょうか」「世界で1番幸せな2人」という字幕とともに、イ・ミンジョンの笑い声が加わり、温かい雰囲気を醸し出した。

母イ・ミンジョンと父で俳優のイ・ビョンホンにそっくりなジュヌ君のくっきりとした目鼻立ちが目を引いた。

なお、イ・ミンジョンは2013年にイ・ビョンホンと結婚し、2015年に息子のジュヌ君を、2023年に娘のソイちゃんを出産し、2人の子供の親になった。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

