見せに来てる…TWICE・ミナ、上半身の素肌を思い切り開放した深スリットドレス姿に反響【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ミナが高級感溢れる姿を披露した。

去る10月28日、ミナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、日本語で「ブシュロンの華やかなジュエリーを身に纏い、撮影をしてきました。アイコンコレクションのキャトルやセルパンボエムをはじめ、愛らしいアニマルコレクションやスタイリッシュなヴァンドーム リズレなど、美しいジュエリーの輝きに心躍りました」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ミナが日本のファッション誌『25ans』の撮影の裏側を捉えたものである。彼女は、自身がジャパンアンバサダーを務めるハイジュエリーブランド「Boucheron（ブシュロン）」のジュエリーを身に着けて、12月号の表紙を飾った。

（写真＝ミナInstagram）

写真のなかのミナは、上半身にスリットが入った赤いワンピースや、ぴったりとした黒色のベロアワンピースなどを着て、気品溢れる姿でジュエリーを引き立たせている。堂々とした表情も相まって、往年の映画スターを彷彿とさせる。

投稿を目にしたファンからは、「投稿全体がアートそのもの」「エレガントな黒鳥」「モデルミナは誰にも止められない」といった反応が寄せられていた。

なお、ミナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。

