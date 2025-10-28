少女時代・ユナ＆イ・チェミンの姿も！『暴君のシェフ』チーム、ベトナムでの“褒賞休暇SHOT”に注目 | RBB TODAY

ドラマ『暴君のシェフ』チームが、褒賞休暇での近況を公開した。

10月27日、俳優ムン・スンユは自身のSNSに「ウ・ヘン・シ（私たちの幸せな時間）」というコメントとともに動画を投稿。動画には、ベトナム・ダナンへ旅立った『暴君のシェフ』の俳優陣と制作スタッフの旅行の様子が収められていた。

公開された映像の中で、『暴君のシェフ』チームは集合写真で明るい笑顔を見せながらカメラに向かってポーズ。主演のユナとイ・チェミンもリラックスした表情で笑顔を浮かべ、注目を集めた。

俳優たちは現地のレストランやビーチで自由に過ごしながら、楽しい時間を満喫している様子。砂浜に「暴君のシェフ」と文字を刻むシーンも印象的だった。

（画像＝ムン・スンユInstagram）

コメント欄には、俳優イ・ウンジェが「お姫様のおかげで幸せでした」、ユン・ソアが「また行きたい」と書き込み、褒賞休暇の余韻を伝えた。

なお、先月放送を終えた『暴君のシェフ』は、ニールセンコリアによる全国有料世帯基準で最終回視聴率17.1％、最高19.4％を記録し、大ヒットを収めた。

ドラマ終了直後、ユナはインタビューで「出演者同士で“褒賞休暇に行けたらいいね”と冗談のように話していたのですが、実際に行けることになって本当にうれしいです」と喜びを語っていた。

（記事提供＝OSEN）

