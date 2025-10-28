 えっ、眉毛がない…？LE SSERAFIM・ユンジン、目を疑う衝撃イメチェンに驚きと絶賛の声「とても美しい」【PHOTO】 | RBB TODAY
えっ、眉毛がない…？LE SSERAFIM・ユンジン、目を疑う衝撃イメチェンに驚きと絶賛の声「とても美しい」【PHOTO】

LE SSERAFIMのユンジンが、思わず目を疑う衝撃のイメチェンでファンを驚かせた。

ユンジンは10月28日にインスタグラムを更新。

キャンディーやヒョウ、海賊旗、レーシングカー、チェックマークなどの絵文字をキャプションに綴り、新曲となる1stシングル『SPAGHETTI』で活動中の近況写真を数枚投稿した。

公開された写真には、前髪を均等に切りそろえたオン眉のヘアスタイルで、キャンディーを口に加えながらこちらを見つめるユンジンが写っている。ほかにも、各音楽番組で着用した衣装でスタイリッシュなポーズを取る姿が印象的だ。

何より目が行くのは、「眉毛がない」と一度錯覚してしまうような強烈なビジュアル。実際にはブリーチ（脱色）をしているわけだが、一目見ただけでは思わず凝視してしまうようなイメチェンぶりがファンを魅了させている。

投稿にはメンバーのチェウォンが「可愛い」とコメント。そのほか、ファンからは「クイーンだ…」「とても美しい」「あなたの眉毛に夢中」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられていた。

ホ・ユンジン
（写真＝ホ・ユンジンInstagram）

LE SSERAFIMが10月24日にリリースした『SPAGHETTI』は、BTSのJ-HOPEがフィーチャリングとして参加。頭の中でしきりにぐるぐると思い出されるLE SSERAFIMを「歯の間に挟まったSPAGHETTI」に例え、呼吸するように向かう 君の食卓」「EAT IT UP」 など直観的な歌詞と耳に残るサビが中毒性を高める楽曲として人気を集めている。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。

《スポーツソウル日本版》

