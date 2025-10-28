一度は同情を集めるも二股騒動やホテル喫煙などで非難の対象となった元K-POPアイドル、芸能界復帰へ？ | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のクォン・ミナが芸能界復帰を予告したのではないかと注目を集めている。

クォン・ミナは10月27日、自身のSNSに「10月31日18時にチケット販売開始。30日にMelon Ticketサイトにオープン告知が掲載されます」と投稿し、ファンミーティングについて知らせた。

日程と共に公開されたチケット価格は3万3000ウォン（約3300円）だ。ファンミーティングは来年1月23日に開催される。

クォン・ミナは今年1月に皮膚科のカウンセラー室長として就職したと近況を伝えていたが、8月に退職している。

その後、芸能事務所MODEN BERRY KOREAを通じて単独ファンミーティングを開催すると発表したクォン・ミナは、TikTokライブなどを通じてファンと交流を続けている。

クォン・ミナの動きに、関係者やファンの間では「芸能界復帰を知らせるものではないか」という推測が浮上している。

（画像＝クォン・ミナInstagram）

なお、クォン・ミナは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、2019年にグループを脱退。その後の2020年7月、かつてメンバーのジミンから10年以上もいじめを受けていたと告発し、物議を醸した。

その影響でジミンはグループを脱退。AOAは事実上の解散状態に追い込まれた。

一度は同情を集めたクォン・ミナだったが、その後は二股交際疑惑やホテルでの喫煙など、数々の騒動によって非難の対象となった。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船～ずっと君のそばに～』などに出演した。しかし2020年7月、なんの前触れもなく、AOA活動当時、リーダーのジミンから継続的に嫌がらせを受けていたと暴露して波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。

