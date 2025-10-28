“肉体関係”がなければOK？韓国元アスリート美女が浮気への持論展開し話題「嫌な理由は…」 | RBB TODAY

新体操元韓国代表のソン・ヨンジェが、“浮気”に対する自身の考えを率直に明かした。

10月27日、ソン・ヨンジェは自身の公式YouTubeチャンネルで、「精神的な浮気 vs 肉体的な浮気？ソン・ヨンジェの親友・既婚女性たちとの“スパイシー恋愛相談”」というタイトルの動画を公開。

この動画でソン・ヨンジェは、男性の「精神的な浮気」と「肉体的な浮気」について問われると、「もし精神的に誰かを愛してしまったのなら、送り出してあげるべきだと思う」と語り、出演者たちを驚かせた。

さらに「肉体的な浮気が嫌な理由は、自制できなかったという事実そのもの。誰かを本気で愛して起こったことなら、それは理解できる」と、自身の考えを説明した。

（画像＝ユーチューブ）ソン・ヨンジェ（左）

また、「連絡先を聞いてきた異性に自分の番号を教えるのは浮気に入るのか？」という質問には、「私は、これまで番号を聞かれたことがないので、よく分からない」と笑いながら答えた。

ソン・ヨンジェは2022年に9歳年上の金融業界関係者と結婚し、昨年2月に長男を出産した。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ヨンジェ プロフィール

1994年5月28日生まれ。韓国・ソウル出身。身長165cm。元新体操選手で、2010年広州アジア大会では韓国人初の個人総合・銅メダルを獲得。その後も2012年ロンドン五輪個人総合5位、2014年仁川アジア大会・金メダル、2015年光州ユニバーシアード夏季大会・金メダル、2016年リオ五輪個人総合4位という結果を残した。2017年2月18日に引退を発表し、2019年3月から新体操教室LEAP STUDIOをオープン。現在は指導者兼CEOとして活動し、新体操の有望株発掘や育成に努めている。2022年8月、金融業界に務める9歳年上の一般男性と結婚。2023年8月に妊娠し、2024年2月20日に第一子となる息子の出産を発表した。

■【写真】『鬼滅』キャラにメロメロなソン・ヨンジェ

■【写真】本当に1児のママ？ソン・ヨンジェの大胆水着SHOT

■【写真】あれ、意外と…ソン・ヨンジェの“ボリューム感”