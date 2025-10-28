BTS・V、ファッション界も魅了する圧倒的存在感！「2025 Vogue World」で“韓国の美”を体現 | RBB TODAY

BTSのVが、韓国の美を存分に披露した。

Vは10月26日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスのハリウッドで開催された「2025 Vogue World：Hollywood」に出席した。

この日、Vは韓服の優雅な曲線を思わせるコートに、玉飾りのついた赤い組紐ベルトを合わせ、韓国の伝統帽子・笠（カッ）を連想させる帽子を着用して登場した。

Netflix映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』の監督マギー・カンは、自身のインスタグラムに「BTS V = Saja Boys Jinu」というコメントとともに、Vの写真を掲載した。

（写真＝マギー・カンInstagram（左）、V Instagram）

Vは、アナ・ウィンターの直接の招待で同イベントに参加し、特別待遇を受けた。アナ・ウィンターはイベント前からVを細やかに気遣っており、イベント後にゲストへあいさつする際も、Vの手をしっかり握って離さない姿が目撃された。

Vは、アナ・ウィンター、ニコール・キッドマン、バズ・ラーマン監督、タイラー・ペリー、シンシア・エリヴォ、ダコタ・ジョンソンらと並び、フロントロウの中央に着席。伝説的な映画衣装とファッションが融合したランウェイや、グレイシー・エイブラムスとドージャ・キャットによるパフォーマンスを楽しそうに観覧した。

（写真＝SNS）

「Vogue World」は「Vogue World：Hollywood LIVE（ft. Gracie Abrams, Doja Cat, Nicole Kidman, V and More）」というタイトルで、リアルタイム配信を通じて全世界に中継された。

イタリアの『Vogue Italia』はVについて、「Vは歌、ダンス、演技のすべてにおいて多才な才能を発揮してきた。独自のスタイルと生まれ持った魅力で世界中のファンを虜にしている。魅力的なステージマナーと感情を繊細に表現する力が、彼を世界的アイドルへと導いた。その才能はファッション界との深い結びつきにも表れている。ファッションと芸術を称える『Vogue World』のようなイベントは、彼にとってまさに最適な場だ」と評した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

