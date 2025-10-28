TWICE・モモ、“無防備な美しさ”でファン虜に！大胆な美肩露出に反響の嵐「メロメロ」「天才」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICE・モモが“無防備な美しさ”際立つ衣装SHOTでファンを虜にしている。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新。

「あれもこれも。順番は適当に」とキャプションに綴り、ここ最近の近況とみられる写真を数枚投稿した。

公開された写真には、グレーのスウェット姿で鏡越しに自撮りをするモモが写っている。オーバーサイズのトップスからは右肩部分が露出し、華奢な肩のラインやインナーの肩紐がのぞく。デジカメ越しにこちらを見つめる表情からも成熟した雰囲気が感じられ、見る者の目を引いている。

ほかにも、タンクトップやVネックのキャミソールなど数々のスポーティーコーデを披露したモモ。目鼻立ちの整ったビジュアルやメリハリ感のあるスタイルの良さを惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「可愛いもカッコいいも全部詰まってる」「あなたの美しさにメロメロ」「モモりんになりたい」「全部可愛い…天才」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは10月10日にデビュー10周年記念のスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。10月24日からは、10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』の上映が日本で始まっている。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

■【写真】ほぼ無防備…モモのランジェリー風衣装

■【写真】モモ、“ピチッ”と衣装でグラマラスボディ披露

■【写真】「見えそう？」モモ、息を吞むボリューム感