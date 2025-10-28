華奢なのにボリューム感がスゴい…韓国チアガール、海辺の大胆スイムウェアSHOT「魅力的で素敵！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、チャ・ヨンヒョンのスイムウェアSHOTが話題だ。

チャ・ヨンヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「もっと寒くなる前に」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、純白のスイムウェアにシースルーのクロップドトップスとミニスカートを合わせたチャ・ヨンヒョンが写っている。キャップを目深にかぶっているため表情こそ見えないものの、現役チアらしく整った顔立ちやスラリとしたプロポーションが見る者の目を引いている。

何より、華奢ながらもメリハリ感のあるボリュームを惜しげもなく披露し、多くのファンを釘付けにして見せたチャ・ヨンヒョン。彼女の投稿には「オンニ（お姉さん）、スタイルが、スタイルが…」「やっぱり美しいね」「魅力的で素敵」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チャ・ヨンヒョンInstagram）

チャ・ヨンヒョンは1992年7月21日生まれの33歳。2014年よりチアガールとしての活動を始め、プロ野球KBOリーグ、男子プロバスケKBL、女子プロバスケWKBL、男子プロサッカーKリーグ、プロバレーVリーグ男子部など各競技のスポーツチームでチアを務めた。現在はKBOリーグのLGツインズ、KBLのソウル三星サンダース、WKBLのサムスン生命ブルーミンクスでチアとして活動している。

