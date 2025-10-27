ATEEZ、デビュー7周年を豪華イベントで祝福！8人全員で迎えた記念日にファン感涙 | RBB TODAY

ATEEZが、デビュー7周年記念日を盛大に祝った。

ATEEZは10月24日デビュー7周年を迎え、オン・オフラインで多彩なイベントを開催。ATINY（ファンダム名）に特別な記念日をプレゼントした。

同日正午には、2019年に発売された2ndミニアルバム『TREASURE EP.2 : Zero To One』に収録され、これまでCDでしか聴けなかった楽曲『From (2018)』がサプライズ配信された。この曲は、ATEEZが練習生「KQ Fellaz」時代に公開されたファンソングで、7周年という特別な日に“ファン愛”が詰まった音源が解禁されたことから、世界中のファンの間で熱い反響を呼んだ。

（写真＝KQエンターテインメント）

午後3時には、公式YouTubeチャンネルで7周年特別バラエティ企画「同居同楽777」が公開された。懐かしのバラエティ番組をパロディ化した映像で、メンバーたちはダンスの即興披露や座布団クイズ、リズムゲームなどで白熱バトルを繰り広げ、抜群のチームワークとバラエティセンスを発揮して笑いを届けた。

さらに午後7時には、サプライズでYouTubeライブ配信を実施し、ファンに直接感謝を伝えた。その後、午後10時には7周年記念インタビュー映像を公開。メンバーたちは1年前の6周年インタビューを振り返りながら、これまでの歩みや思いを率直に語り、感動を呼んだ。

（写真＝KQエンターテインメント）

大規模なオフラインイベントも話題を集めた。10月22日・23日の2日間、ソウル・汝矣島（ヨイド）の遊覧船ターミナルで行われた船上イベント「Anchor, Encore」では、ファンが7周年記念クルーズ船に乗り込み、ATEEZにまつわる多彩なコンテンツを楽しんだ。

23日には韓国12か所の映画館で、スペシャルコンピレーション公演実況「A TO Z on screen」の上映会も実施された。観客はATEEZ公式ペンライトを振りながら映像を鑑賞。来場者全員に限定特典も贈呈され、特別感を加えた。

7周年当日の24日には、「Nソウルタワー（南山タワー）」ライトアップイベントが行われた。午後8時に、タワーがATEEZのロゴを模して点灯し、ファンはもちろん多くの市民や観光客の足を止めるほどの壮観な光景が広がった。

同日には「ATEEZ_7周年_航海は_続く」「A_TO_Z」といったハッシュタグがX（旧Twitter）のリアルタイムトレンド入りを果たし、ATEEZへのグローバルな関心を改めて証明した。

なお、ATEEZは今年7月、メンバー8人全員が7年の再契約を締結したことを発表した。所属事務所KQエンターテインメントとメンバーが長年築いてきた信頼関係をもとに“完全体再契約”を果たした彼らは、今後も世界を舞台に“GOLDEN HOUR”を紡ぎ続けていく。

