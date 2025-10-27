本日カムバックのNEXZ、JYP先輩アーティストも絶賛！新曲『Beat-Boxer』で“次世代パフォーマンスグループ”の実力証明 | RBB TODAY

NEXZのメンバーたちが、JYPエンターテインメントのプロデューサーであるパク・ジニョン（J.Y. Park）と、Stray Kidsのスンミンをロールモデルとして挙げ、それぞれから受けたアドバイスについて語った。

NEXZは3rdミニアルバム『Beat-Boxer』のリリースを控え、ソウル・聖水（ソンス）洞のカフェで本サイト提携メディア『OSEN』のインタビューに応じた。

今回の新作は、前作『O-RLY?』から約6カ月ぶりとなるアルバムで、グループの広がる音楽的スペクトラムや結束力、自信を詰め込んだ一枚だ。タイトル曲『Beat-Boxer』は、“beat（ビート）”と“boxer（ボクサー）”という単語を掛け合わせ、圧倒的なエネルギーでステージ上のビートを“打ち砕く”というメンバーたちの意気込みを表現している。

（写真提供＝OSEN）NEXZ

今回のパフォーマンスにはトモヤ、ユウ、ハルが直接振付創作に参加し、NEXZならではの“動きの美学”を活かした構成で、“次世代パフォーマンスグループ”としての潜在力を示した。

メンバーたちは最近、JYP所属の2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、NMIXX、KickFlipらと共に出演した『出張十五夜』を通じて、パク・ジニョンPDや先輩アーティストたちと交流した。

ソゴンは「『出張十五夜』の撮影時は、僕たちのティーザー映像もまだ公開前で、初めて先輩方の前で新曲を披露しました。緊張もしましたが、本当に誇らしい気持ちでした。制作陣や先輩方の反応も良くてうれしかったし、『早く音楽番組でも披露したい！』という思いが強くなりました」と笑顔を見せた。

ユウは「オープニングで特技披露のようにブレイキンをしたんですが、先輩方の前でやるのはすごく緊張しました。でも皆さんが褒めてくださって。撮影後にStray Kidsのバンチャン先輩が握手をしてくださって、本当にうれしかったです」と振り返った。

また、「撮影前に“先輩たちと仲良くなりたい”と思って、“自撮りを一緒に撮る”というミッションを立てて行きました。トモヤや他のメンバーが声をかけて、実際に撮ることができました」とも話した。

（写真提供＝OSEN）NEXZ

撮影後、パク・ジニョンPDからどんな言葉をもらったかという質問に、トモヤは「ランダムプレイダンスをしたときに、僕がちょっとうまくできて（笑）。PDさんだけでなく、先輩方にも“NEXZはダンスが上手いね”と褒めてもらえてうれしかったです」と笑顔を見せた。

さらに、「以前、PDさんの家に招待されて一緒にご飯を食べました。その時、“NEXZは本当によくやっている。このままの姿勢で続ければ大丈夫だ”と言ってくださって。そして“3つの大切なこと”を教えてくれました。『メンバーを大切にすること、スタッフを大切にすること、ファンを大切にすること』。この3つを覚えていれば、愛されるアーティストになれると話してくださって、今もその言葉を心に留めて活動しています」と語った。

今回のアルバムでファンにどんな反応をもらいたいかという質問に、ヒュイは「ファンの方々から“これだ！”って言ってもらいたいです。これまでもパフォーマンスを褒めていただいていましたが、今回も自信のある振付を自分たちで作ったので、“やっぱりこれだね”と言ってもらえたら嬉しいです」と語った。

（写真提供＝OSEN）NEXZ

ロールモデルについて尋ねられると、トモヤは「僕のロールモデルはパク・ジニョンPDさんです。個人的に尊敬していて、アーティストとしても大好きです。30周年コンサートで『Switch to Me』という曲をデュエットで一緒に歌わせてもらったんですが、本当に夢のようで、今でもその瞬間を鮮明に覚えています。その時、サインに“最初のデュエット”と書いてくださって、“じゃあ次もあるのかな？”と思って（笑）。いつかまた共演したいです」と笑顔を見せた。

一方、セイタは「僕のロールモデルはStray Kidsのスンミン先輩です。あまり長く話したことはなかったんですが、会社のエレベーター前で会った時に“先行公開曲を見たけど、すごく良かった”と声をかけてくれて、本当に感動しました」と語った。

さらに、「実はアイドルになる前、日本にいた頃からStray Kidsやスンミン先輩のファンでした。そんな方と直接話して、しかも褒めていただいて…泣きそうになりました。連絡先を交換した時も言葉にならないほど感動しました。尊敬する先輩が僕を応援してくれて、優しく話しかけてくださって…もう100％を超えて200％幸せでした」と目を潤ませながら笑った。

（写真提供＝OSEN）NEXZ

なお、NEXZはカムバックを前に、10月25日・26日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで初の韓国内単独コンサート「NEXZ SPECIAL CONCERT 」を開催した。3rdミニアルバム『Beat-Boxer』は、本日（27日）18時に正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）

