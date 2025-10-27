「なぜ日本人が韓国国歌を歌うのか」光復節記念式典で抗議を受けたことも…切ない経験を持つ韓国俳優が話題 | RBB TODAY

俳優イ・ジョンヒョンが日本人に誤解されたことがあるという、“笑えるが切ない”経験を明かした。

10月26日に放送された韓国MBCの『覆面歌王』（原題）では、仮面をかぶって歌を披露した「エゲンナム（草食男子）」がステージを終えた後に正体を公開した。

その正体はイ・ジョンヒョンだった。

彼はドラマ『ミスター・サンシャイン』で独立軍を追跡する日本軍の役を演じ、強烈な印象を残したことから「本当に日本人だと思った」という反応を得たことがある。

この日の放送でイ・ジョンヒョンは「自分の顔が知られるきっかけになった作品は、ほとんどが日本人役だった。『ミスター・サンシャイン』では悪いことをたくさんする役だったので、印象が良くなかったようだ。よくないコメントもたくさん見た」と打ち明けた。

実際、彼は2018年の光復節記念式典で国歌斉唱を務めた際、一部の視聴者から「なぜ日本人が韓国国歌を歌うのか」という抗議を受けたこともあったという。

（画像＝MBC）イ・ジョンヒョン

しかしイ・ジョンヒョンは、国家有功者の子孫だった。彼は「亡くなった母方の祖父が6・25戦争（朝鮮戦争）の参戦勇士だった」と明かした。

これに対し司会者のキム・ソンジュは「光復節記念式典で国歌を歌うのは誰にでもできることではない。国家有功者の子孫だからこそ可能だったことだ」と強調した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジョンヒョン プロフィール

1990年10月26日生まれ。2014年に演劇でデビュー。主な出演作にドラマ『ミスター・サンシャイン』『アイテム～運命に導かれし2人～』『アリス－運命のタイムトラベル－』『Sweet Home －俺と世界の絶望－』、映画『イルジン 不良たち』『ノンストップ』『スティール・レイン』『シャーク 覚醒』『見知らぬ隣人』『パイレーツ：失われた王家の秘宝』『罪深き少年たち』など。『ミスター・サンシャイン』では日本軍人ツダ役を好演。あまりに流暢な日本語を駆使することから、「日本人なのではないか」と誤解されたことも。

■【写真】日本国籍を放棄して…“韓国人”になったスターたち

■【写真】日本人役演じた韓国女優、大胆すぎる“胸元パックリ”ドレス

■【画像】「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」佐藤健の“タメ口騒動”