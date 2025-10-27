BOYNEXTDOOR、3作連続“ミリオンセラー”達成！5thミニAL『The Action』初動104万枚突破 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、3作連続で“ミリオンセラー”を達成した。

韓国のアルバム販売集計サイト「HANTEOチャート」によると、BOYNEXTDOORの5thミニアルバム『The Action』が、10月20日のリリースから1週間で104万1802枚を売り上げた。これにより、3rdミニアルバム『19.99』、4thミニアルバム『No Genre』に続き、3作連続でミリオンセラーを達成した。

BOYNEXTDOORは、自ら制作した音楽でリスナーの心を掴み、好成績を収めている。彼らはこれまでリリースした全てのアルバムのクレジットに名前を載せ、共感を呼ぶ音楽を作り続けている。新アルバム『The Action』でも全曲の制作に参加し、グループの個性を色濃く溶かした。

（写真＝KOZエンターテインメント）

BOYNEXTDOORは、音楽ではクリエイティブな才能を発揮し、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を見せつけた。彼らは音楽番組でタイトル曲『Hollywood Action』と収録曲『As Time Goes By』のステージを披露し、安定した歌唱力と華麗な群舞で視聴者を魅了した。クリエイターとしてもパフォーマーとしても存在感を放ち、“音楽の実力派グループ”としての地位を確立した。

また、BOYNEXTDOORの音楽は、音源チャートでも高い人気を誇っている。『Hollywood Action』はMelon「デイリーチャート」（10月25日付）で前日より3ランクアップの19位を記録し、同日のApple Music「トップ100」では5位、Spotify「デイリートップソング」では12位にランクインした。さらに、全収録曲がリリース日から24日までApple Music「トップ100」やSpotify「デイリートップソング」にランクイン。アルバムもApple Music「トップアルバム」で21日から25日まで1位を維持し、圧倒的な人気を証明した。

（写真＝KOZエンターテインメント）

グローバルファンダムも彼らのカムバックに注目している。『The Action』は日本のオリコン「デイリーアルバムランキング」（10月25日付）で2位を記録。タイトル曲は同日、日本のLINE MUSIC「ソングTOP100」で6位にランクインした。このほか、中国QQミュージックが26日に発表した「新曲チャート」では12位を記録した。

新曲の人気はショートフォームでも確認されている。TikTokでは、『Hollywood Action』を使用した動画が10月27日午前9時時点で約2万1000件投稿されており、音楽番組出演前の10月23日午後5時時点と比べて約62％増加した。また、Instagram「リール人気上昇オーディオ」で24日午後2時に1位を記録し、その後も上位を維持している。

『The Action』は、“挑戦と成長”をテーマに掲げた作品で「より良い自分へと進みたい」という前向きなメッセージが込められている。ハリウッドスターのような自信を歌った『Hollywood Action』をはじめ、『Live In Paris』『JAM!』『Bathroom』『As Time Goes By』など、多彩なジャンルのトラックが揃い、聴き応えのあるアルバムに仕上がっている。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

