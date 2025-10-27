東方神起・ユンホ、新曲『Stretch』で“ダンスとステージへの想い”を表現！コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、新アルバムのタイトル曲『Stretch』を通じて、率直なメッセージを伝える。

ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、11月5日18時に各種音楽配信サイトで全曲が公開される予定だ。ダブルタイトル曲『Stretch』と『Body Language』をはじめ、さまざまな雰囲気の全10曲が収録されており、ファンの熱い反応が期待されている。

タイトル曲『Stretch』は、強烈なエレクトロニックサウンドと語りかけるように展開するボーカルが対比をなし、独特の緊張感を生み出すポップナンバー。ダンスとステージに向き合うユンホの内面的な感情と意味を込めた歌詞は、もう一つのタイトル曲『Body Language』と対をなしている。

さらに『Stretch』のパフォーマンスでは、ストレッチをしているような独特のポイントダンスを通じて、曲名の意味を直感的に表現。序盤のミニマルで洗練された振付から、後半にかけて立体的に変化していくダンス構成が見どころとなっている。

また、本日（27日）0時に東方神起の公式SNSで公開された第1弾コンセプトティザーでは、友人たちとともに都会を自由に歩き回るユンホの姿を生き生きと捉え、飾らない自然体のストリート感性を表現している。

なお、ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は11月5日にフィジカルアルバムとしても発売される。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

