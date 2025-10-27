NCT DREAM、11月17日にカムバック！6thミニアルバム『Beat It Up』でさらなる進化を予告 | RBB TODAY

NCT DREAMが、11月17日に6thミニアルバム『Beat It Up』をリリースする。

NCT DREAMの6thミニアルバム『Beat It Up』は、11月17日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて全曲の音源が公開される。アルバムには、タイトル曲『Beat It Up』を含む計6曲が収録され、グローバルファンからの注目が集まっている。

今年7月にリリースされた5thフルアルバム『Go Back To The Future』が“時間の方向”をテーマにNCT DREAMの輝かしい瞬間を振り返る作品だったのに対し、今回のミニアルバム『Beat It Up』は“時間の速度”をキーワードに、幼い頃から自分たちのペースで夢へと走り続けてきた7人の物語を描いている。

（画像＝SMエンターテインメント）

NCT DREAMは、今作を通じて「これからまだ多くのことを見せられる」という確信と、「自分たちのペースとスタイルでまっすぐ進んでいく」という意志を示し、より力強く自信あふれる姿で次のチャプターを切り開いていく予定だ。

NCT DREAMは2016年8月のデビュー以来、数々のグローバルヒット曲やスタジアムツアー、相次ぐミリオンセラーの記録を打ち立て“K-POP代表グループ”としての地位を確立してきた。世代を超えて愛される爽やかな音楽とエネルギーで唯一無二の存在感を証明した彼らが、新アルバムを通して再び限界を超える姿を見せると期待されている。

なお、6thミニアルバム『Beat It Up』は、11月17日にCDとしても発売予定で、10月27日から各オンライン・オフラインストアにて予約販売が開始された。

（記事提供＝OSEN）

