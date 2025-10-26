元AKB48本田仁美、愛らしい表情からは想像できないボリューム感…タンクトップ姿が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループAKB48出身でSAY MY NAMEのメンバーとして活動中の本田仁美が愛らしい姿を披露し、話題だ。

去る10月24日、本田仁美は自身のインスタグラムを更新。

キャプションには踊る男と複数の音符の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、本田仁美が美容院などで撮ったものであると思われる。髪色をリタッチする様子や、同グループのジュンフィと写る様子が公開された。

（写真＝本田仁美Instagram）

写真のなかの本田仁美は、黒色のタンクトップに迷彩柄のボトムズを合わせ、かっこいいルックを完成させた。恰好とは対照的に愛嬌ある表情が際立ち、彼女のギャップに惚れこむファンが続出している。

投稿を目にしたファンからは、「眩しい」「可愛すぎる」「大人のとみちゃんだ」といった反応が寄せられていた。

なお、本田仁美が所属するSAY MY NAMEは最近、MBC『2025秋夕特集 アイドルスター選手権大会』（原題）に出演し、女子シルム（韓国式相撲）部門で金メダルを獲得した。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

■【写真】本田仁美、胸元ぱっくりトップスから意外なボリューム感

■【写真】「かわいい顔してそんな…」本田仁美、“バキバキ腹筋”

■【写真】「破壊力すごい」本田仁美、胸元ゆるめオフショル姿