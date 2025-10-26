もはや“隠してる”だけ…韓国チアガール、布面積少なめスイムウェアのナイトプールSHOTにファン悶絶！【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、アン・ジヒョンが大胆なスイムウェアSHOTでファンを魅了している。

アン・ジヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

電球やヤシの木、星の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるリゾートのナイトプールを楽しむアン・ジヒョンが写っている。上下グリーンのスイムウェアに身を包み、柄模様の入ったスカーフを腰に巻いてプールを泳いだり、プールサイドに座ったりと、現地を満喫する様子が伝わってくる。

何より、華奢な肩のラインやボリューム感のある美スタイル、スラリと伸びるレッグラインなどプロポーションの良さも惜しみなく披露され、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「スイムウェア姿が魅力的すぎて…」「見るたびに可愛くなってる」「まさに女神」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

アン・ジヒョンは現在チアとして活動するほか、自身のYouTubeチャンネルを通じて普段のプライベートの様子も披露。親しみやすい魅力で多くのファンを抱えている。2025年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでも新たにチアを務めている。

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

■【写真】アン・ジヒョン、水着からこぼれそうなボリューム感

■【写真】アン・ジヒョン、屈んだポーズから美ボディあらわ

■【写真】アン・ジヒョン、タイトニットのメリハリボディ