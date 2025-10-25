BIGBANG・D-LITE、SOL夫婦の育児の様子を公開！子供にあげた思いやりのあるプレゼントとは | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、D-LITEが、同グループのメンバー、SOLと妻ミン・ヒョリンの子供のための1歳の誕生日プレゼントを公開した。

去る10月24日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」では、「ビンジノ♥ミチョバ2世初公開!?」というタイトルの動画が公開された。動画には、ラッパーのビンジノがゲストとして出演し、D-LITEと近況を共有する姿が盛り込まれた。

ビンジノは、ドイツ出身のモデル、ステファニー・ミチョバと結婚し、家庭を築いた。最近、2人の長男ルービンが1歳の誕生日を迎え、お祝いされた。D-LITEもまた「（子供に）必要なものがあれば、気持ちを表現する機会がほしい」と甥のようなルービンのためにプレゼントを贈りたいと明らかにした。

（写真＝YouTubeチャンネル「家D-LITE）4枚目：左からビンジノ、D-LITE

（写真＝SNS）左からSOL、ミン・ヒョリン

特に、D-LITEは「ステファニーが知っているかもしれない」として、「なぜなら私もSOL兄さんの子供の1歳の誕生日パーティーのとき（ミン・ヒョリンが）教えてくれた。離乳食を作るものが別途あると話していた。それをあげたが、よく使っていると言ってくれた。なぜならそういう分野は、完全に門外漢だから」と話した。

BIGBANGのメンバー、SOLは女優ミン・ヒョリンと結婚し、息子を産んだ。これに対し、D-LITEが実の甥のような2人の子供のために1歳の誕生日プレゼントを贈ったエピソードを告白したのだ。

これについて、なかなか育児の近況を公開しないSOL、ミン・ヒョリン夫妻のエピソードがファンの注目を集めた。

そうして、ビンジノは「ルービンはモニタースピーカーが必要みたい。2000万ウォン（約210万円）ぐらいするが、童謡が好きだ」と冗談を言いながら、子供の1歳の誕生日プレゼントを口実に自分の欲求を満たそうとして、笑いを誘った。

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

