日韓二拠点生活中の韓国女性芸人、日本で暮らす理由が明らかに「テレビの仕事が…」 | RBB TODAY

コメディエンヌのイ・グクジュが全羅（チョルラ）道益山（イクサン）の“モッパンツアー”で戻ってきた。

去る10月24日、韓国で放送されたモキュメンタリ―『チョン・ヒョンム計画3』（原題）第2話でイ・グクジュは、アナウンサーのチョン・ヒョンム、ユーチューバーのクァクチューブ、元プロバスケットボール選手のパク・グァンジェとともに益山のグルメツアーをした。

彼女は、初登場したときから「日本に10日いれば4kg痩せるが、韓国に来れば6kg太る」と話し、爆笑を誘った。続けて、「今回は『チョン・ヒョンム計画』のために少しの間韓国に来た」と日本での活動の近況も公開した。

（写真＝イ・グクジュInstagram）

チョン・ヒョンムはイ・グクジュに「日本にはなぜ行くことになったのか」と尋ねた。子に対し、彼女は「テレビの仕事が減るときもあるが、じっと休むタイプではない。特に旅行が好きなので、日本によく行って『何かしらやってみよう』と思って（コンテンツを）撮影したが、それで（テレビの）仕事が入ってきた」と明らかにした。

最後までタッポクムタン（鶏肉と野菜の煮込み料理）、タッネジャンタン（鶏肉の内臓の鍋）、海鮮チヂミまで、ペロリと食べたイ・グクジュは、「テレビの仕事本当に面白くやるね。羨ましい」と、チョン・ヒョンムとクァクチューブに羨ましい気持ちを伝え、和やかに締めくくった。

■【画像】イ・グクジュ、東京9坪ワンルームで1人暮らし

■【注目】イ・グクジュ、日本の寿司店で“ググれ”と暴言…屈辱体験を告白

■【写真】「メロンみたい…」韓国で最もグラマラスな女芸人