日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、鼻を整形したことを告白「すぐにバレた」 | RBB TODAY

日本国籍から韓国籍に変えたタレントで歌手のカンナムが、率直なトークで整形手術を受けた事実を告白した。

YouTubeチャンネル「町内の友達カンナミ」（原題）には10月23日、「釈明します。−13kgダイエット成功記から初公開のビッグニュースまで」というタイトルの動画が公開された。

その動画でカンナムは「変わったところがある。鼻の手術をした」と打ち明けた。

カンナムは「本当は言うつもりはなかったが、今日ショップへ行ったら『いつやったのか』とすぐにバレた」とし、「医者の先生にはできれば1カ月後に撮影するよう勧められたが、スケジュールが合わず、秋夕（チュソク）の連休に手術した」と明かした。

続けて「手術から1週間後に『韓日トップテンショー』の収録をしたが、メガネをかければ大丈夫だと思っていた。ところが歌手たちが休み時間になると皆集まってきて『何かあったのか』と聞いてきた」と笑いを誘った。

（画像＝「町内の友達カンナミ」）鼻の整形手術を告白したカンナム

カンナムは「小学校5年生の時から鼻をほじる癖があった」とし、「ハワイで高校に通っていたときに歌手になりたいと言ったところ、母が私の鼻を見て『これはダメだ』と思ったのか、韓国へ連れて行って手術をさせた」と率直に告白した。

しかしその後、鼻の拘縮が起きて鼻筋がだんだん短くなっていったという。カンナムは「ある日、自分のYouTubeを見ていたら鼻の穴しか見えなかった。見た目で得をするタイプでもないので放置していたが、鼻の穴が見えるとお金が漏れるらしい」と冗談を飛ばした。

また、「鼻筋が曲がっていて片方でしか息ができなかったが、今は両方からちゃんと息ができる」と付け加えた。

さらに「顔が長く見えなくなって良い。サンファさん（妻のイ・サンファ）がいつも『顔なんでこんなに長いの』と言っていたが、もうそのセリフは言わない」と満足感を示した。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

