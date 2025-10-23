「笑顔が眩しい…」NCT・ドヨン、爽やか“好青年ルック”でイベントに登場【PHOTO】 | RBB TODAY

NCTのドヨンが、爽やかな笑顔でファンを魅了した。

10月23日午前、ソウル・城東区（ソンドング）で開催されたビューティーブランド「Biodance（バイオダンス）」のポップアップストアイベントに、同ブランドの専属モデルを務めるドヨンが出席した。

ドヨンは、淡いピンクのポロシャツにシンプルなスラックスを合わせた清潔感あふれるコーディネートで登場。柔らかな色合いが彼の透明感ある肌とブロンドヘアをより一層引き立て、爽やかなオーラを放った。シンプルながらも洗練されたスタイリングで“好青年ルック”を完璧に仕上げた。

また、明るい笑顔で愛嬌たっぷりの多彩なポージングを披露し、会場の視線を一身に集めた。

（写真提供＝OSEN）ドヨン

なお、ドヨンは去る10月9日から11日にかけて、仁川（インチョン）インスパイアアリーナでソロコンサート「2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [Yours]」を開催し、ファンと交流した。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

