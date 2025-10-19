&TEAMのリーダーEJ、K-POP『人気歌謡』の新MCに抜擢!! | RBB TODAY

HYBEのグローバルグループ&TEAMのリーダーであるEJ(ウィジュ)が、10月19日に韓国で放送されるSBSの音楽番組『人気歌謡』でMCとして初登場する。韓国デビューを控えた&TEAMにとって、その存在感を示す意味のある一歩となる。

EJは所属事務所YX LABELZを通じて「『人気歌謡』の進行を務めることになり光栄で感謝している。毎週さまざまな歌手のステージを紹介する場であるだけに責任感も大きい。応援してくださったLUNÉと視聴者の皆さんに良い姿をお見せできるよう最善を尽くしたい」と心境を伝えた。

(画像=SBS『人気歌謡』)

&TEAMの唯一の韓国人メンバーでありリーダーでもあるEJは、この日の放送でTWSのシンユ、IVEのイソと呼吸を合わせ、番組進行をリードする予定だ。持ち前の明るく穏やかなエネルギーで番組の雰囲気を盛り上げ、多彩な出演者をつなぐ役割を果たすと期待されている。

一方、&TEAMは今月10月28日に韓国ミニ1集『Back to Life』を発売し、K-POP本拠地への上陸を果たす。2022年に日本でデビューした彼らは、最近リリースした3rdシングル『Go in Blind』が累計出荷100万枚を突破し、日本レコード協会の「ミリオン認定」（7月基準）を獲得した。

