イケメン夫とデート中？キム・ヨナ、優雅にボートを漕ぐ日常SHOTに「高級・優雅・綺麗」の三拍子【PHOTO】 | RBB TODAY

元フィギュアスケート選手キム・ヨナが優雅な日常SHOTを公開した。

キム・ヨナは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とある湖の上で手漕ぎボートを楽しむキム・ヨナが写っている。ジーンズに黄色のカーディガンを合わせたラフなコーディネートで、頭にはサングラスをかけており、ラフな格好ながらも清純で上品な美貌を放っている。

カメラに何気ない微笑みを見せたかと思えば、満面の笑顔でボートを一生懸命漕ぐ姿が目を引くキム・ヨナ。まるで夫コ・ウリムとデート中のような雰囲気を醸し出し、多くのファンを釘付けにした。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「ヨナ様は何しても綺麗」「可愛いです」「本当に高級で、優雅で、綺麗だ」などのコメントが寄せられていた。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

