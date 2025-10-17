「世界で最も美しい女性」元2位のクララ、離婚していた…夫は名門大卒＋8億円豪邸も6年半で別れ | RBB TODAY

かつて「世界で最も美しい女性100人」2位にランクインした女優クララが、今年8月に離婚していたことがわかった。

『news1』など複数の韓国メディアが10月17日までに報じたところによると、クララの所属事務所KHエージェンシーは同日、公式声明を通じて「クララが今年8月に協議離婚の手続きを完了した。配偶者との慎重な議論の末、このような結論に至った」と明らかにした。

クララは2019年1月にマサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚。SNSでは夫婦仲睦まじいデート写真を公開し、2022年には80億ウォン（日本円＝約8億円）相当の新居を構えたことで注目を集めたが、約6年半で離婚するに至った。

クララは事務所を通じて「結婚の知らせにお祝いと応援を送ってくださった多くの方々に残念なお知らせを伝えることになり、申し訳なく思います」とコメント。事務所は、クララが「ファンの皆様をはじめとする多くの方々にご心配をおかけしたことに対し、ッ頃から申し訳ない気持ちを伝えた」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）クララ

また、事務所は8月の協議離婚から報告が遅れた理由について「両家のご家族の方々の立場を深く考慮し、相互の理解を求める過程が必要だった。お知らせを遅く伝えることになった点をご了承お願いする」と説明した。

そして最後、ファンに向けて「これからもクララの演技者としての努力に変わらぬ関心と激励をお願いしたい」と伝えていた。

◇クララ プロフィール

1985年1月15日生まれ。スイス出身の韓国系イギリス人で、国籍はイギリス。身長167cm。韓国でモデルとして活躍したあと、2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優に転身。以降、『お願い、キャプテン』（2012年）、『結婚の女神』（2013年）などに出演。アメリカのファッション誌『MODE』が選ぶ「世界で最も美しい女性100人」2014年版で2位にランクインしたことも。しかし事務所とのトラブルで、活動の拠点を中国に移すことに。2019年1月、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚。2025年8月に協議離婚した。

