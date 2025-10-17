”そこ”に目が行くキケンな前屈みポーズ…韓国チアガール、美貌に釘付けの大胆キャミ衣装「ホンモノの女神では？」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球などでチアガールを務めるチャ・ヨンヒョンが、ボリューミーな美貌でファンを虜にしている。

チャ・ヨンヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

豚の絵文字とともに「家じゃなくて撮影中…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、花柄のデザインが施されたキャミソールワンピース姿で前屈みのポーズを取り、鏡越しに自撮りをするチャ・ヨンヒョンが写っている。首元が大きく開いたワンピースからはボリューム感のある圧巻のスタイルがあらわとなり、見た者の多くを釘付けにしている。

現役チアなだけあって、目鼻立ちの整ったビジュアルの良さも見せつけたチャ・ヨンヒョン。彼女の投稿には「花より美しい」「本当に綺麗」「ホンモノの女神では？」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チャ・ヨンヒョンInstagram）

チャ・ヨンヒョンは1992年7月21日生まれの33歳。2014年よりチアガールとしての活動を始め、プロ野球KBOリーグ、男子プロバスケKBL、女子プロバスケWKBL、男子プロサッカーKリーグ、プロバレーVリーグ男子部など各競技のスポーツチームでチアを務めた。現在はKBOリーグのLGツインズ、KBLのソウル三星サンダース、WKBLのサムスン生命ブルーミンクスでチアとして活動している。

