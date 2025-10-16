“BTS・TXTの弟分”CORTIS、テイラー・スウィフトも出演した米人気ラジオ番組に登場！デビューAL秘話を明かす | RBB TODAY

CORTIS（コルティス）が、グローバル人気ラジオ番組で“ヤングクリエイタークルー”としての存在感を輝かせた。

CORTISは10月15日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスのカルバーシティにあるApple Musicスタジオで収録されたApple Music Radio番組『The Zane Lowe Show』に出演した。同番組は、テイラー・スウィフトやタイラー・ザ・クリエイターなども出演した人気ラジオ番組だ。

司会のゼイン・ロウは、CORTISが音楽・振付・映像を共同で制作する“ヤングクリエイタークルー”である点を強調し、「自然なケミストリーが輝くチームだ」と紹介。CORTISとの対面を心待ちにしていたと語った。

メンバーたちは「僕たちは音楽だけでなく、映像や写真など、あらゆる形で自分たちを表現することを楽しんでいます。制作そのものが僕たちにとって楽しいことなんです」とコメントした。

番組内では、最近韓国内外の音源チャートで勢いを見せているイントロ曲『GO!』についてのエピソードも明かされた。CORTISは「『GO!』はここロサンゼルスで開かれたソングキャンプで誕生した曲です。メンバー全員がスタジオを駆け回りながら作業しました。チームの荒々しいエネルギーがそのまま詰め込まれています」と説明。さらにデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』については「このアルバムは、ありのままのCORTISを記録した日記のような作品。僕たちらしさを表現することに集中しました」と語った。

番組では、タイトル曲『What You Want』の共同制作および英語版フィーチャリングに参加したアメリカのシンガーソングライター、ティーゾ・タッチダウン（Teezo Touchdown）とのサプライズビデオ通話も実現。ティーゾは「CORTISの情熱と勤勉さには本当に刺激を受けている。彼らと出会って以来、僕も以前より10倍努力している。生まれ持った才能に絶え間ない努力が加われば、結果が特別なものになるのは当然だ」と称賛した。

なお、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで10月12日時点、累計再生数1億回を突破。今年デビューした新人グループの中で最短期間での1億ストリーミング達成という快挙を成し遂げた。

