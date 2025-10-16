BLACKPINKが年内に新作リリース？12月アルバム発表報道に事務所コメント「確定したことはない」 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKの12月アルバム発表報道に、所属事務所YGエンターテインメントがコメントを伝えた。

10月16日、とある韓国メディアはBLACKPINKが今年12月に“完全体”として新アルバムをリリースすると報じた。これに対し、所属事務所YGエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』に「確定したことはない」と伝えた。

また、YGエンタは「BLACKPINKが久しぶりにリリースするアルバムなだけに、完成度を高めるために後半の作業に最善を尽くしている。リリース日程をはじめとする詳しいお知らせは、公式プロモーションを通じてお伝えする」と説明した。

これに先立ち、YGエンタのヤン・ヒョンソク統括プロデューサーは今年8月にBLACKPINKの新アルバムについて言及。「メンバーたちとプロデューサー陣が一生懸命準備している。11月にアルバムをリリースできるよう努力している」と語ったことがある。

（写真＝YGエンターテインメント）BLACKPINK

なお、BLACKPINKは今年7月に約3年ぶりとなるデジタルシングル『JUMP』をリリース。現在は7月5～6日の韓国・高陽（コヤン）公演を皮切りに、世界16都市で計33公演を行うワールドツアー「DEADLINE」を開催している。

直近では10月18～19日に台湾・高雄で公演を控えており、以降は11月1～2日にインドネシア・ジャカルタ、28～30日にシンガポール、2026年1月16～18日に日本・東京ドーム、24～26日に香港で公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】BLACKPINK・リサ、坂口健太郎とベッドでイチャイチャ…

■【画像】ほぼ見えてない？ジェニーの衝撃スケスケ衣装

■【写真】「失望しました」リサ、“18歳未満禁止”ショーの写真で賛否