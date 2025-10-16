RIIZE・ソンチャン＆アントン、爽やかな“貴公子”スタイルでイベントに登場「異次元の輝き…」 | RBB TODAY

RIIZEのソンチャンとアントンが、輝くオーラで魅了した。

本日（10月16日）、ソウル・蚕室（チャムシル）のロッテ百貨店AVENUEL（アヴェニュエル）で開催されたジュエリーブランド「CHAUMET（ショーメ）」のイベントにソンチャンとアントンが参加した。

2人はホワイトを基調とした清潔感あふれるスタイリングで登場し、会場の視線を独占した。端正なビジュアルと高級ジュエリーが織りなす調和は、まるで“貴公子”そのもの。爽やかでありながらもラグジュアリーな存在感で魅了した。

（写真提供＝OSEN）左からソンチャン、アントン

（写真提供＝OSEN）アントン

なお、ソンチャンとアントンが所属するRIIZEは、9月13日から15日にかけて東京・国立代々木競技場第一体育館でアリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」の最終公演を開催。最終日の15日には、2026年2月21日～23日の3日間にわたり、自身初となる東京ドーム公演を開催することを発表し、大きな話題を集めた。

◇ソンチャン プロフィール

2001年9月13日生まれ。本名はチョン・ソンチャン。2016年にSMエンターテインメントに入社。ショウタロウとともに2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。漫画から出てきたような爽やかなビジュアルと、185cmの高身長にがっしりとしたフィジカルのギャップが魅力。

◇アントン プロフィール

2004年3月21日生まれ。本名イ・チャンヨン。アメリカ名アントン・リー。ニュージャージー州出身で、父は歌手イ・ユンサン、母は女優シム・ヘジン。元ジュニア水泳選手としても知られており、現役選手時代はニュージャージー州でトップクラスの実力を誇っていた。RIIZEの最年少メンバーでありながら身長は187cmとメンバーで最も高く、愛嬌のある笑顔とのギャップで多くのファンを抱えている。作曲を得意としており、デビュー当時から「今後の成長が最も楽しみ」と注目を集めた。

