BTS・JUNG KOOK、“驚異的”なロングラン記録！『Seven』がアジアソロ最長の117週連続チャートイン | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、Spotifyで前人未到のロングラン記録を更新している。

10月3日から9日までの集計によるSpotify「ウィークリートップソング・グローバルチャート」で、2023年にリリースされたJUNG KOOKのソロデビュー曲『Seven』が82位にランクインした。

同曲は、アジアのソロアーティストとして初めて、そして最長となる117週連続チャートインを記録している。

また、初のソロアルバム『GOLDEN』も同期間のSpotify「ウィークリートップアルバム・グローバルチャート」で76位を記録し、前週から2ランク上昇。『GOLDEN』はアジアのソロアーティストのアルバムとして初めて、101週連続チャートインという最長記録を更新中だ。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

ストリーミング成績も際立っている。『Seven』はSpotifyで1日あたり約220万回のストリーミングを維持し、アジアのアーティストとして初めて25億8000万回を突破。『GOLDEN』もアジアのソロアーティストとして初めて累計62億ストリーミングを達成した。

さらに、JUNG KOOKの個人プロフィールでは、すべてのクレジットを合算した累計ストリーミング数が97億回を記録。これはアジアのアーティストとして最短期間での達成であり、K-POPソロとしても史上初の快挙となった。

アメリカ・ビルボードチャートでもロングランが続いている。『Seven』は「ビルボード・グローバル200」と「ビルボード・グローバル（米国除く）」の両チャートで、アジアのソロアーティストとして初めて、かつ最長記録となる116週、117週連続チャートインを継続し、グローバルメガヒットとしての底力を証明している。

さらに、韓国内のフィジカルセールスでも新記録を樹立。『GOLDEN』は韓国音楽コンテンツ協会が運営する「CIRCLEアルバムチャート」で、販売枚数300万枚を突破した初のソロアルバムとして記録された。

ストリーミング、アルバム販売、そしてグローバルチャートでのロングランが同時に続き、JUNG KOOKはK-POPソロアーティストとして驚異的な持続的ヒット構造を確立している。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

