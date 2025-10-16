LE SSERAFIM、日本最大級の年越しフェスに出演決定！「COUNTDOWN JAPAN」を熱く盛り上げる | RBB TODAY

LE SSERAFIMが日本最大級の年越しフェスに出演する。

LE SSERAFIMは、12月27日から31日までの5日間、千葉・幕張メッセで開催される「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に出演する。彼女たちは2日目となる12月28日に登場し、ステージを披露する予定だ。

「COUNTDOWN JAPAN」は、2003年から続く日本最大級の屋内音楽フェスで、その年を代表する人気アーティストたちが集結する。今年はLE SSERAFIMのほか、人気アーティストのVaundyやCreepy Nutsなど、豪華なラインナップが発表されている。

LE SSERAFIMはデビュー以来、日本でも圧倒的な人気を誇り、精力的に活動を続けている。今年3月に韓国でリリースした5thミニアルバム『HOT』は、韓国のアルバム出荷枚数基準で4作連続10万枚を突破。これは第4世代K-POPガールズグループとして唯一の記録だ。

また、10月13日には、K-POPグループとして唯一、日本最大のファッションEC「ZOZOTOWN」が主催するイベント「ZOZOFES」に招待され、圧倒的な存在感を示した。さらに、11月18日・19日にはグループ初となる東京ドームでワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT”』のアンコール公演を開催する予定だ。

なお、LE SSERAFIMは10月24日午後1時に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースする。タイトルには“絡まるスパゲッティのように抜け出せない魅力”という意味が込められている。食材の名前を取り入れた3つの独特なビジュアルコンセプト「CHEEKY NEON PEPPER」「KNOCKING BASIL」「WEIRD GARLIC」を順次公開し、カムバックへの期待を高めている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

