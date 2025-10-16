もはや美の祭典　K-POP女性アイドルのビジュアルを象徴する“チャンカソル”の3人が集結し話題に【PHOTO】 | RBB TODAY

K-POP第4世代ガールズグループのビジュアルを象徴する言葉といえば「チャンカソル」だ。

その3人、IVEのチャン・ウォニョン、aespaのカリナ、NMIXXのソリュンが一堂に会した。「ブラック」で統一したかのような3人は、それぞれの魅力と美貌を誇りながら、水曜の夜を華やかに飾った。

ソウル・鍾路（ジョンロ）区にあるフォーシーズンズ・ホテル・ソウルでは10月15日、『W Korea』主催の第20回乳がん認識向上キャンペーンのチャリティーフォトイベントが開催された。

最強ビジュアルの3人が集結

多くのスターが集まるなか、「第4世代ガールズグループ」の代表的ビジュアルラインとされる「チャンカソル」が揃ったことが、ファンの間で話題となった。

「チャンカソル」の「チャン」ことチャン・ウォニョンは、スリップドレスとロングウェーブのヘアで、妖艶かつ優雅な“女神”スタイルを披露した。

（写真提供＝OSEN）IVE・ウォニョン

細いストラップのネックラインデザインで肩と鎖骨をすっきり見せ、裾にはアンバランスなヘムラインと深いスリットを入れて、長くまっすぐな脚線美を強調した。特に豊かなカールを入れた濃いブラウンのロングヘアを片側に流し、全体的に成熟した雰囲気を強調した。

（写真提供＝OSEN）IVE・ウォニョン

メイクはくっきりとしたアイメイクにピンクやコーラル系のリップカラーを合わせ、華やかな顔立ちを際立たせた。まさに“Z世代の憧れ”にふさわしいオーラを放っていた。

（写真提供＝OSEN）IVE・ウォニョン

「チャンカソル」の「カ」ことカリナは、シンプルなブラックのミニドレスとストレートヘアで、シックかつ妖艶な“オールブラック女神”スタイルを完成させた。

（写真提供＝OSEN）aespa・カリナ（左）とニンニン

ミニマルなスリップドレスのシルエットが体のラインを美しく際立たせ、細いスパゲッティストラップのデザインで鎖骨と首筋をすっきりと見せた。

（写真提供＝OSEN）aespa・カリナ

“AIビジュアル”の異名にふさわしく、完璧なアイメイクとつややかなストレートヘアで小顔と人形のような顔立ちを際立たせた。清楚でありながらクールな雰囲気を演出し、ミニマルな装いと相まって、妖艶な女神のオーラを完成させた。

（写真提供＝OSEN）aespa・カリナ

「チャンカソル」の「ソル」ことソリュンは、タートルネックにチェック柄スカート、ロングブーツを合わせ、クラシックで洗練された“プレッピーシック”なスタイルを見せた。

（写真提供＝OSEN）NMIXX・ソリュン

ブラックのタートルニットで端正かつ優雅な印象を与え、クラシックなタータンチェックのロングスカートを合わせて、秋冬シーズンにぴったりの温かく知的なムードを演出。清純なビジュアルと絶妙に調和していた。

（写真提供＝OSEN）NMIXX・ソリュン

ソリュンは透明感のある肌に、ピンクやコーラル系のトーンで血色を加え、ナチュラルなメイクで自然な美しさを引き立てた。清楚で上品なイメージにクラシックな装いと優雅な立ち居振る舞いが重なり、会場でも唯一無二の存在感を放っていた。

（写真提供＝OSEN）NMIXX・ソリュン

イベント会場での3人のビジュアル、雰囲気、スタイリングだけで、「チャンカソル」という称号が十分に証明された。まるで“天下第一美貌大会”のような場だった。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

◇ソリュン プロフィール

2004年1月26日生まれ。本名はソル・ユナ。中学生の時にJYPエンターテインメントの非公開オーディションに合格し、2020年から練習生になったが、SM、YG、JYPすべての事務所に合格した逸話を持つ。デビュー前にプロフィール写真が公開されると「TWICEツウィとサナに似てる」と、その優れたビジュアルで大きな注目を集めた。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビュー。

