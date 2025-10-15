“美しき日本人フリーアナ”が韓国芸能事務所の一員に！谷あさこと専属契約「より良い俳優になれるよう…」 | RBB TODAY

日本でタレントやフリーアナウンサーとして活動した谷あさこが、韓国の芸能事務所CUBEエンターテインメントと専属契約を結んだ。

CUBEエンターテインメントは10月15日、谷あさことの専属契約締結を発表。「多彩な魅力を持つ谷あさこの新たな挑戦をともにすることになった。韓国でポテンシャルを広げることができるよう、全面的な支援を惜しまない」と伝えた。

谷あさこも事務所を通じて、「CUBEエンターテインメントとともにすることになり本当に光栄で、ワクワクしている。俳優としてより良い姿に成長できるよう、誠実な気持ちで努力する。今後とも多くの関心と愛をお願いする」と喜びのコメントを伝えた。

谷あさこは1993年5月20日生まれの32歳。日本ではフリーアナウンサーとして活動した傍ら、タレントとして多くのバラエティ番組にも出演し、“大食いフリーアナ”として注目を集めた。

韓国ではTV朝鮮のトロット歌手オーディション番組『ミス・トロット3』、チャンネルAのバラエティ番組『花婿修行』などに出演し、明るく可愛らしいイメージでその名を知らせている。今回のCUBEエンターテインメントとの専属契約をきっかけに、谷あさこは日韓で活躍する俳優としてさらなる飛躍を目指す。

（写真＝CUBEエンターテインメント）谷あさこ

CUBEエンターテインメントには現在、PENTAGON・シンウォン、i-dle、LIGHTSUM、NOWZといったアイドルのほか、パク・ミソン、イ・サンジュン、イ・ウンジ、キム・ミンジョン、キム・セロム、チェ・ヒなどのタレント、クォン・ウンビン、ムン・スヨン、ムン・スンユ、パク・ドハなどの俳優が所属している。

