“100km飲酒運転”韓国芸人が送検 通報したとされる恋人は精神的に苦しみこの世を去る…BTSメンバーに借金も | RBB TODAY

違法賭博騒動で活動を自粛していたお笑い芸人のイ・ジンホが、検察へ送致された。

京畿道・楊平（ヤンピョン）警察署は10月15日、道路交通法違反（飲酒運転）の疑いで在宅捜査していたイ・ジンホを検察に送致したと発表した。

イ・ジンホは9月24日未明、酒を飲んだ状態で仁川（インチョン）から自宅のある楊平郡楊瑞面（ヤンソミョン）まで、およそ100kmにわたり車を運転した疑いが持たれている。

目撃者の通報を受けた仁川警察庁は楊平署に協力を要請し、イ・ジンホの車両の移動経路を追跡。通報から約数時間後の同日午前3時23分ごろ、イ・ジンホを検挙した。

検挙時の血中アルコール濃度は運転免許取り消し水準を上回る0.11％だった。その後、本人の要請で採血による再測定が行われ、国立科学捜査研究院は「採血測定では検挙当時より0.01ポイント高い0.12％が検出された」と報告している。

イ・ジンホは警察の取り調べで容疑を認めたが、具体的な動機などについては口を閉ざしているという。

借金し賭博、恋人の死…

（写真提供＝OSEN）イ・ジンホ

その後、イ・ジンホの恋人とされる女性Aさんが死亡していた事実が伝えられ、衝撃を与えた。Aさんの悲報に先立ち、ある芸能メディアは「イ・ジンホの飲酒運転を通報したのは恋人のAさんだった」と報じたが、警察は「通報者は明かせない」との立場を貫いた。報道後、Aさんは自身の名前がニュースで取り上げられたことに精神的な負担を感じていたとされる。

イ・ジンホは昨年、自ら違法賭博を認め「背負いきれないほどの借金を抱え、多くの方々に経済的な助けを受けた」と謝罪していた。借金の相手には、BTSのJIMINをはじめとする著名芸能人も含まれていたと報じられている。

一方、所属事務所は飲酒運転について「本人に確認したところ、9月24日未明に飲酒運転をしたとのことです。摘発当時、所轄警察署で求められた取り調べを終えており、現在は処分を待っている状況です」と説明。「イ・ジンホ本人も一切の言い訳をせず、自身の過ちとして深く反省しています。事務所としても責任を痛感しており、法的処分を誠実に受けるよう支援していきます」とコメントしていた。

