BOYNEXTDOOR、Spotify「RADAR KOREA」に選出！世界が注目する“次世代アーティスト”に | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyの「RADAR KOREA」に選出された。

Spotifyは10月15日、BOYNEXTDOORを「RADAR KOREA」の新アーティストとして選出したと発表した。デビュー以来、急成長を遂げてきたBOYNEXTDOORは、今回の選出をきっかけにグローバルファンとのつながりをさらに拡大していく見通しだ。

「RADAR」は2020年にスタートしたSpotifyの次世代アーティスト支援プログラムで、世界180か国以上・1000組を超えるアーティストが参加してきた。これまでにザ・キッド・ラロイ、ラウヴ、タイラ、リル・ベイビーなどがこのプログラムを通じてグローバルスターに成長した。

（画像＝Spotify）

BOYNEXTDOORは2023年のデビュー以降、Spotifyでの月間グローバルストリーミング数が450％以上増加。同期間において、韓国外の地域でも410％以上の成長を記録し、目覚ましい活躍を見せている。特に日本、インドネシア、台湾、ベトナムなどK-POPの主要市場でグローバルリスナー層を急速に拡大しており、これまでSpotifyチャートに累計590回以上ランクインしている。

Spotify Koreaのリードエディター、ホン・イルテク氏は「BOYNEXTDOORは唯一無二の魅力と音楽的アイデンティティでグローバルファンを魅了したグループ」と評価し、「RADAR KOREAを通じて彼らの音楽がさらに多くのリスナーに届くよう支援する」と伝えた。

BOYNEXTDOORは「Spotifyを通じて世界中のファンと繋がることができたので、今回の選出は非常に意味深い。これからも僕たちのカラーとストーリーを音楽を通して伝えていきたい」と語った。

なお、BOYNEXTDOORの楽曲はSpotify「RADAR KOREA」プレイリストで聴くことができ、関連コンテンツはSpotify Korea公式インスタグラムで公開される。

