LE SSERAFIM、韓国の市場でスパゲッティ作り!?異色のコンセプトフォトにカムバックへの期待感MAX | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、独創的なビジュアルコンセプトでカムバックムードを高めた。

10月15日、LE SSERAFIMは1stシングル『SPAGHETTI』の3番目のコンセプト「WEIRD GARLIC」バージョンの写真と映像を公式SNSアカウントで公開した。

今回のコンセプトでは、ソウル・清涼里（チョンニャンニ）にある京東（キョンドン）市場を訪れ、“スパゲティ作り”に挑戦するLE SSERAFIMの姿が収められている。西洋料理の代表格であるスパゲティと、韓国の伝統市場というユニークな組み合わせが視線を引く。

メンバー5人は、ギターがプリントされたTシャツやピンクのロングスカート、グリーンのワイドワンピースなど、それぞれの個性が光るファッションで市場を闊歩している。

(写真提供=SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

写真の中でチェウォンは、長ネギの入ったカートを引きながら先頭に立つ。気だるげな歩き方は市場をまるでファッションショーのランウェイのように変える。サクラは屋台が並ぶ通りでスパゲティの麺を持ち上げており、トマト型のイヤリングや麺のように垂れ下がったニット帽など、食べ物をモチーフにした小物が印象的だ。

ユンジンは八百屋の前でトマトを手にし、無表情を浮かべている。緑と赤を組み合わせたアイメイクが、スタイリッシュな魅力を一層引き立てている。カズハはスカーフを使ったスタイリングを完璧にこなし、トマトを加えてカメラを見つめ、カリスマ性を披露している。最後にウンチェは、サングラスを掛けた姿でカートを押すギャップが視線を奪った。

LE SSERAFIMはこれまでに3つのコンセプトを公開してきた。ピリッと刺激的で強烈な「CHEEKY NEON PEPPER」、落ち着きと清純さを兼ね備えた「KNOCKING BASIL」、そして異質な魅力を放つ「WEIRD GARLIC」。多彩なコンセプトを通じて、新曲への期待と好奇心を刺激している。

(写真提供=SOURCE MUSIC）上からチェウォン、宮脇咲良、ユンジン、カズハ、ウンチェ

なお、LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』は10月24日13時にリリースされる予定だ。

スパゲティのように“絡みついて離れられない魅力”が詰まった作品であり、LE SSERAFIMは、レストランの注文票を模したタイムテーブルや、食材の名前を冠したコンセプトタイトル、そして今後公開予定の“THE KICK”（料理に特別な味を加える秘訣）など、料理をテーマにしたユーモアあふれるプロモーションで注目を集めている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

