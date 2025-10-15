はちきれそう…TWICE・モモ、“ピチっ”と極上ボディが浮かび上がる危険ドレス姿【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのモモが、ラグジュアリーなドレス姿で圧巻のプロポーションを披露した。

モモは10月14日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、淡いラベンダーカラーのマーメイドドレスを身にまとい、さまざまなポーズを披露するモモの姿が収められている。ボディラインにぴったりとフィットしたドレスのシルエットがSラインを際立たせ、彼女の抜群のスタイルをさらに引き立てている。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「はちきれそう…」「最高にグラマラス」などのコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは10月15日（現地時間）にアメリカ・ニューヨークで開催される「ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー2025」に出演し、ステージパフォーマンスを披露する予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

