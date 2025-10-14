BOYNEXTDOOR、渾身の演技を披露！映画のような新AL『The Action』トレーラーフィルム公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBOYNEXTDOORが、映画のようなトレーラーフィルムでカムバックへの期待を高めた。

去る10月13日、BOYNEXTDOORはYouTubeチャンネル「HYBE LABELS」に5thミニアルバム『The Action』のトレーラーフィルムを公開した。

今回の動画は、新アルバムのプロモーションの主要テーマである映画とつながり、没入感を高める。6人のメンバーが映画制作クルー「TEAM THE ACTION」の一員になって、シカゴ映画祭への出品を目標にするという設定が続く。

メンバーたちは撮影現場のスタッフとして働きながら、映画制作の夢を持っていたところ、伝説の監督ダニエルが素晴らしい脚本を書いて行方をくらましたという噂を耳にする。

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

彼らは消えたシナリオを発見し、ハリウッドスターになるという夢を膨らませる。ついにたどり着いたダニエルの家には、まるで彼らが来ることを予想していたかのように、脚本に関する手がかりでいっぱいだ。

6人のメンバーはヒントを追っていく途中、脚本を発見し、自信満々な笑みを浮かべる。その後、彼らのバラ色の未来が暗示され、その背景に対する好奇心を刺激する。

動画は、映画のような構成で目を引く。緊張感を高める演出からタイトルカードを活用した場面の転換が面白さを加える。

それぞれの役に合わせて絶妙な演技を繰り広げる6人のメンバーの活躍も見どころだ。最後の部分に挿入された新アルバムのタイトル曲『Hollywood Action』は、短い箇所だけでも強烈な印象を残し、楽曲全体への期待を膨らませる。

なお、BOYNEXTDOORの5thミニアルバム『The Action』は来る10月20日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】テサン、自然体SHOTに胸キュン「ギャップがたまらん」

■【写真】「これデートでしょ」ジェヒョン、深夜の東京散歩SHOT

■【写真】「麗しい」ソンホ、ブロンドヘアの“王子様”に