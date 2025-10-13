悪いことをした？日本国籍を放棄して韓国人になったタレント、妻の前でひざまずいたワケ | RBB TODAY

日本国籍から韓国籍に変えたタレントで歌手のカンナムが結婚6周年に合わせて、妻で元スピードスケート選手のイ・サンファの前にひざまずいた。

去る10月12日、カンナムは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「結婚記念日です！言うことをちゃんと聞きます」と妻の前にひざまずいて両手を上げた姿の写真を公開した。

続けて、「あまりにもいたずらばかりしたので、来年からはそれなりに顔色を伺いながら少しだけいたずらをします！」といたずらを諦められないコメントを通じて、笑いを届けた。

公開された写真のなかで目を引くのは、ひざまずいて手を上げているカンナムが、片手に持っているピンク色のミニカーだ。

6月、カンナムが妻イ・サンファの宝物であるポルシェをピンク色に塗装するいたずらをしたことがあり、ウィットに富んだ小物を見せたのだ。

（写真＝カンナムInstagram）

当時、カンナムはYouTubeチャンネル「カンナミ」を通じて、「イ・サンファが最も嫌うコンテンツ」1位に選ばれた「サンファに内緒で車を塗る」を実行に移した内容を公開した。

イ・サンファをお姫様として迎え入れなければならないという名目で、2億ウォン（約2100万円）を超えるポルシェをピンク色の水性塗料で塗装するいたずらをした。

カンナムのいたずらにイ・サンファは「涙が出そうだ」と深く傷心し、「水性塗料だから落ちる」というカンナムの言葉に安堵のため息をした。

結婚記念日に合わせて、イ・サンファも同じ日「言うことをちゃんと聞いて」と綴り、カンナムと一緒に撮った写真を公開し、記念日を祝った。

なお、カンナムとイ・サンファは、SBSバラエティ『ジャングルの法則』で共演したことをきっかけに、2019年結婚した。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

